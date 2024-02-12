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Собянин рассказал, как Москва помогает восстанавливать Донецк и Луганск

Собянин рассказал, как Москва помогает восстанавливать Донецк и Луганск

Москва поможет восстановить более 1,2 тыс зданий в Донецке и Луганске Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном Telegram-канале о намерении провести ремонт 1 237 зданий, примерно 250 км инженерных коммуникаций и обновить 230 тыс.

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