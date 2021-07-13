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Несмешной украинский анекдот: как израильский раввин создавал нацистский батальон «Азов»

Несмешной украинский анекдот: как израильский раввин создавал нацистский батальон «Азов»

История об израильском раввине в кипе, оказавшемся бойцом в ультраправом добровольческом батальоне, которым командовал откровенный антисемит Билецкий, — это не забавный анекдот, а история о том, как благими пожеланиями выстилается дорога в ад Не так давно, 13 июня, патриарх Киевский и всея Украины Филарет (Денисенко) вручил награды участникам боев в Мариуполе 7-летней давности, среди которых, наряду с бывшими заместителями командира «Азова» Игорем Мосийчуком и Олегом Однороженко, бывшими ротными «Азова» Игорем Криворучко и Владимиром Шпарой, оказался некий раввин Натан Хазин, представленный в тексте на сайте Киевского патриархата как «участник Революции Достоинства, командир "Еврейской сотни" (вместе с которой вступил в добровольческий батальон "Азов")».

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