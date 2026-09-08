Госдума предложила освободить содержание птицы от учета

Депутаты Госдумы предложили отменить учет содержания домашней птицы в личных хозяйствах, если они не связаны с бизнесом.
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