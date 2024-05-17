Sainsbury's подписывает соглашение с Microsoft о расширении возможностей ИИ

Sainsbury's договорилась о пятилетнем партнерстве с Microsoft с целью использования искусственного интеллекта для улучшения качества покупок и повышения производительности магазинов, не раскрывая при этом финансовых подробностей.
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