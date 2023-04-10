Horizon Forbidden West RU/EU PS4/PS5 Ключ

При выборе метода оплаты ( Freekassa и Enot ) КОМИССИЯ 0% Моментально после оплаты вы получайте цифровой ключ «Horizon Forbidden West» для консоли PS4/PS5 Регион активации: Россия + Страны EU Для активации ключа требуется VPN НЕ ТРЕБУЕТСЯ! Игра навсегда ассоциируется с вашей учетной записью Playstation Вы сможете загрузить игру в любом регионе и в любое время, со всеми доступными языками Языки: Русский (субтитры), Английский, Немецкий, Французский, Польский, Португальский и др Исследуйте дальние земли, сражайтесь с гигантскими внушающими трепет машинами и встречайте новые удивительные племена в пост-апокалиптическом мире далекого будущего в Horizon.