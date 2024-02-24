Металлические улитки смоленского скульптура появились в Швейцарии и Германии

Распространению беспозвоночных помогает «сарафанное радио» Сестры и братья «улиток Сальвадора Дали», стоящих около КВЦ имени Тенишевых в Смоленске, появились уже и в других городах нашей страны, а некоторые и за рубежом.
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