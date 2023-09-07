8 декабря 2022 14:54 Минские соглашения были нужны, только чтобы «дать Украине время». Это позволило стране стать сильнее в её будущем противостоянии с Россией. Ведь уже в то время всем было ясно, что это замороженный конфликт, а «проблема не решена» Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/12/08/merkel-da-my-obmanuli-putina-s-minskimi-soglasheniyami-chtoby-vyigrat-vremya

VG

Vasily Golov

Заключение Минских соглашений оказалось на руку Киеву, заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. По мнению экс-главы государства, "время, предоставленное Украине Минскими соглашениями, позволило ей нарастить военную мощь".Экс-глава государства также отметил, что нужно было остановить газопровод "Северный поток — 2" еще на стадии строительства, а западные компании должны были уйти из России гораздо раньше.«Эта война должна быть выиграна на поле боя», — указал Боррель.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа Украины в военном конфликте — одно из условий, чтобы страну как можно скорее приняли в Североатлантический альянс.