🛎️В Филоновской школе прошла торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года. Последний звонок прозвучал для учеников 9 и 11 классов.
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🛎️В Филоновской школе прошла торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года. Последний звонок прозвучал для учеников 9 и 11 классов.