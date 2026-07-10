Мировые поставки нефти заметно выросли на фоне открытия Ормуза

Среднесуточные объемы глобальных поставок нефти в июне увеличились на 4,1 миллиона баррелей. О заметном увеличении мирового предложения сырья сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
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