Стало известно, кем работает отчим Милохина после отъезда из России

Приемный отец Дани Милохина устроился грузчиком после отъезда из России Приемный отец российского блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев после отъезда из России стал работать грузчиком, чтобы содержать жену и пятерых детей, сообщает Telegram-канал SHOT.
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