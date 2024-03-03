Мишустин проведет переговоры с премьером Казахстана Бектеновым

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет в понедельник переговоры с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, в повестке обсуждение вопросов сотрудничества в торговле, совместные проекты в энергетике и промышленности, транспорте и сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
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