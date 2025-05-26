Колесник: атаковавшие Москву БПЛА могли запустить с территории России

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что украинские беспилотные летательные аппараты, которые пытались атаковать Москву, могли быть запущены с территории Российской Федерации.
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