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Счета популярной телеведущей заблокировали в России

Счета популярной телеведущей заблокировали в России

Федеральная налоговая служба России наложила арест на банковские счета телеведущей Татьяны Лазаревой*, признанной в РФ иностранным агентом и внесённой в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга .

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