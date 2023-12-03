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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тен Хаг о поражениях от команд из топ-8 АПЛ: «Преодолеем эту проблему. «МЮ» – стойкая команда»

Тен Хаг о поражениях от команд из топ-8 АПЛ: «Преодолеем эту проблему. «МЮ» – стойкая команда»

После назначения тен Хага на пост главного тренера «Ман Юнайтед» ни разу не выигрывал в гостях у команд из топ-8 АПЛ.

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