Наиболее уязвимы для развода: психолог назвал самые опасные периоды брака

Чаще всего разводы случаются в три конкретных периода брака. Об этом сообщила Вера Никишина — доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ имени Пирогова.
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