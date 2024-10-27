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Всё о женщинах

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Наиболее уязвимы для развода: психолог назвал самые опасные периоды брака

Наиболее уязвимы для развода: психолог назвал самые опасные периоды брака

Чаще всего разводы случаются в три конкретных периода брака. Об этом сообщила Вера Никишина — доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ имени Пирогова.

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