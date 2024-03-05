Депутат Хинштейн возмутился приговором расправившемуся с бойцом СВО ММА-шнику

Депутат Госдумы Александр Хинштейн выразил недовольство приговором, вынесенным в отношении бойца ММА Рустама Байжуменова, который в сентябре 2023 года ударил участника специальной военной операции на Украине, который впоследствии скончался от полученных травм.
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