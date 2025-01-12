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Царьград

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"Украина - это помешательство": Дугин расставил точки, дав уникальное определение

"Украина - это помешательство": Дугин расставил точки, дав уникальное определение

Украины в любом случае не будет, считает философ Александр Дугин. "Украина - это помешательство. Когда русский сходит с ума, он становится украинцем", - подчеркнул он.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Хохол-не национальность, ХОХОЛ-ЭТО ДИАГНОЗ....
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