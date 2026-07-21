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В России заблокировали почти 200 млн попыток продажи воды с нарушениями

В России заблокировали почти 200 млн попыток продажи воды с нарушениями

Перед продажей каждая бутылка проходит автоматическую проверку Система автоматической проверки на кассах с весны 2024 года предотвратила в России более 196 млн попыток продажи упакованной воды с признаками нарушений.

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