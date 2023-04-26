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В правящей Либерально-демократической партии Японии предложили поставить Украине ракеты и средства ПВО

В правящей Либерально-демократической партии Японии предложили поставить Украине ракеты и средства ПВО

В правящей Либерально-демократической партии Японии, чьим лидером является действующий руководитель правительства восточноазиатского государства Фумио Кисида, предложили передать украинской стороне ракеты и средства противовоздушной обороны.

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