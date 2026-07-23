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Владимирские новости

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Суздаль потратит 1,2 млрд рублей на благоустройство территорий

В Суздале обустроят более 500 территорий, уже завершены работы на нескольких объектах. К Дню города, 8 августа, планируют завершить благоустройство, в 2026 году запланировано обновление ещё девяти территорий.

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