Умер ассистент главного тренера ХК "Салават Юлаев" Константин Кольцов

ХКСЮ Ассистент главного тренера "Салавата Юлаева", экс-нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Константин Кольцов умер в возрасте 42 лет, сообщает пресс-служба уфимской команды.
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