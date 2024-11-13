Годовой антирекорд: крупные российские газовые месторождения сократили добычу почти до нуля

Ключевой российский энергетический проект «Арктик СПГ – 2» в ноябре сократил добычу сырья на своих газовых месторождениях практически до нуля после остановки сжижения в прошлом месяце из-за западных санкций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии