В Казани установят мемориальную табличку в память о погибшем бойце СВО

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» установят мемориальную табличку в Академии социального образования (АСО) в Казани в память об Азизбеке Сунатуллоеве, погибшем участнике специальной военной операции.
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