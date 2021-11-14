Британия возложила ответственность на Россию за ситуацию с беженцами в Белоруссии

Никос Георгиадис С какого такого перепуга Путин должен что то делать Европе, чтобы облегчить им их жизнь? Вы на Россию санкции периодически накладываете, объявляете Путина "врагом демократии и всего прогрессивного человечества",и почему тогда он вам чего то там должен?

Ирина Богданова В отличие от Евросоюза Путин демократ и ни на кого не давит, как это делает США :( и Брюссель:((( они так и не поняли где истинная демократия сегодня:(!!! Дебилы!!!