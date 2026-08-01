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Тебас призвал Инфантино покинуть пост главы ФИФА: «Мировому футболу необходимо новое руководство. Проблема в модели управления, которая концентрирует власть в одних руках»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с заявлением после отказа ФИФА от проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), который предусматривал продажу долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам.

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