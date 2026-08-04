Новости Тамбова
MainНовостиЗнакомства для се...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

145 подписчиков

Иностранные студенты ТГТУ посетили кондитерскую фабрику

Иностранные студенты ТГТУ посетили кондитерскую фабрику

В рамках проекта внеучебных мероприятий «Лето-2026» иностранные студенты Тамбовского государственного технического университета вместе с преподавателями кафедры «Русский язык и общеобразовательные дисциплины» посетили кондитерскую фирму «ТАКФ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии