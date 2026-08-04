Иностранные студенты ТГТУ посетили кондитерскую фабрику

В рамках проекта внеучебных мероприятий «Лето-2026» иностранные студенты Тамбовского государственного технического университета вместе с преподавателями кафедры «Русский язык и общеобразовательные дисциплины» посетили кондитерскую фирму «ТАКФ».
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