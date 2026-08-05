Почти 7 тысяч за день дома: кому положен такой больничный в 2026 году

Почти 7 тысяч за день дома: кому положен такой больничный в 2026 годуВ 2026 году работающий россиянин может получить за один день больничного максимум 6827,40 рубля.
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