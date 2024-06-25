В Великом Новгороде работники автосервиса обворовывали дачи на машине клиента

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 июня, ФедералПресс. В Великом Новгороде полицейские задержали двух работников автомастерской, которые использовали иномарку клиента для краж крупных металлических изделий с местных дач.
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