Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий двойнишников
    До, коле, плюшевая власть?Юнус с братьями п...
  • Андрей
    Понимаете! Для меня хождение по магазинам это, как наказание...  А жена это дело любит. Я ее подвожу до магазина, а с...«Бомжей и тунеядц...
  • ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
    Боже, Спаси наших детей и Россию от черножопых!Юнус с братьями п...

Красивый ультиматум Верховного: мир учит слово «Oreshсhnik»

Красивый ультиматум Верховного: мир учит слово «Oreshсhnik»

Русское Миротворчество 6Коллаж Царьграда Политика ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Миротворец Трамп обещает назначить спецпосланника на Украине, чтобы из США прекратить войну в Европе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
Какой сигнал? Раньше тоже били ракетами. Не поняла, в чём сигнал?
Ответить
8 час.
ВТ
Василий Топчий
Сигнал (предупреждение),что может прилететь по мелкобритании для начала.
Ответить
8 час.
М
Мария
Так уже 2 года обмен ракетными ударами. Что-то они не испугались нас до сих пор! Только рады, что русские убивают друг друга. Они этого и добивались. Им на Украину плевать. Нашли дураков воевать  на радость пиндосам.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх