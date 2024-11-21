Русское Миротворчество 6Коллаж Царьграда Политика ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Миротворец Трамп обещает назначить спецпосланника на Украине, чтобы из США прекратить войну в Европе.
Красивый ультиматум Верховного: мир учит слово «Oreshсhnik»
Комментарии
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М
Мария
Какой сигнал? Раньше тоже били ракетами. Не поняла, в чём сигнал?
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8 час.
ВТ
Василий Топчий
Сигнал (предупреждение),что может прилететь по мелкобритании для начала.
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8 час.
М
Мария
Так уже 2 года обмен ракетными ударами. Что-то они не испугались нас до сих пор! Только рады, что русские убивают друг друга. Они этого и добивались. Им на Украину плевать. Нашли дураков воевать на радость пиндосам.
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7 час.
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