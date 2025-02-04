Названы последствия ротации в рядах ВСУ

Военный эксперт Глаузнов: Ротация в ВСУ даст негативный эффект для Украины Ротация военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) даст негативный эффект для боеспособности страны, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.
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