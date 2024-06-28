Вместо евроинтеграции — курс на сближение с Китаем и разворот к России?

﻿﻿Парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ*. По имеющимся данным, помимо основного законопроекта, пакет также предусматривает поправки к существующим законам - запрещающие: регистрацию браков (кроме союзов между мужчиной и женщиной), усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами, операции по смене пола.