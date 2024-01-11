Украинский разведчик: российские дроны не дают ВСУ покидать укрытия

Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency Регулярные удары российских беспилотников заставляют солдат ВСУ постоянно находиться в укрытиях, заявил украинский разведчик с позывным "Крым" в интервью изданию "Украинская правда".
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