Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Требования России по антитеррору довели главу СБУ Малюка до истерики

Требования России по антитеррору довели главу СБУ Малюка до истерики

Агрессивная реакция главы Службы безопасности Украины Василия Малюка после оглашения требования России по противодействию терроризму и об аресте всех причастных к нему является важным свидетельством того, в Киеве серьезно отнеслись к требованиям Москвы в сфере антитеррора, заявил в эфире «Соловьев Live» посол Родион Мирошник.

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Комментарии
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Евгений
Видать именно это у них называется свинособакой)))
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8 час.
АС
Андрей Сажин
Если на Земле пронесет, как- то, настигнет и на Небе, Божья кара! 🙏
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7 час.
Россиянин
Заметался значит. Теперь пусть считает дни. Может писать завещание.
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5 час.

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