Требования России по антитеррору довели главу СБУ Малюка до истерики

Агрессивная реакция главы Службы безопасности Украины Василия Малюка после оглашения требования России по противодействию терроризму и об аресте всех причастных к нему является важным свидетельством того, в Киеве серьезно отнеслись к требованиям Москвы в сфере антитеррора, заявил в эфире «Соловьев Live» посол Родион Мирошник.
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