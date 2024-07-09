Пенсии работающих пенсионеров будут пересчитаны с учетом пропущенных индексаций: что ждать в новом году Татьяна СергееваС 1 февраля 2025 года старшему поколению тружеников труда светит долгожданная радость — индексация пенсий вновь станет реальностью.
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