Венгрия на Совете НАТО-Украина заявит о нереальности принятия Киева в альянс

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в четверг, 11 июля, заявил, что на заседании Совета НАТО – Украина его страна намерена заявить о том, что сейчас принятие Киева в альянс представляется нереальным, поскольку единогласного решения по этому вопросу нет, – сообщают СМИ.