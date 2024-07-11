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Венгрия на Совете НАТО-Украина заявит о нереальности принятия Киева в альянс

Венгрия на Совете НАТО-Украина заявит о нереальности принятия Киева в альянс

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в четверг, 11 июля, заявил, что на заседании Совета НАТО – Украина его страна намерена заявить о том, что сейчас принятие Киева в альянс представляется нереальным, поскольку единогласного решения по этому вопросу нет, – сообщают СМИ.

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