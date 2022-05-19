Глава ООН заявил, что миру не выжить без белорусских удобрений

Всё взаимосвязано, и без Минска миру грозит ощутимый продовольственный кризис. В связи с чем Антониу Гутерриш призвал политиков проявить благоразумие и обеспечить беспрепятственный доступ на мировые рынки белорусским и российским удобрениям.