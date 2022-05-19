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Глава ООН заявил, что миру не выжить без белорусских удобрений

Глава ООН заявил, что миру не выжить без белорусских удобрений

Всё взаимосвязано, и без Минска миру грозит ощутимый продовольственный кризис. В связи с чем Антониу Гутерриш призвал политиков проявить благоразумие и обеспечить беспрепятственный доступ на мировые рынки белорусским и российским удобрениям.

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