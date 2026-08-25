Русофобское поздравление главы европейской дипломатии Каи Каллас, адресованное Украине ко Дню независимости, не смогло скрыть то, что Киев потерял поддержку со стороны США, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
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