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Аргументы и Факты

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Христофору: Каллас не смогла скрыть потерю Киевом поддержки со стороны США

Христофору: Каллас не смогла скрыть потерю Киевом поддержки со стороны США

Русофобское поздравление главы европейской дипломатии Каи Каллас, адресованное Украине ко Дню независимости, не смогло скрыть то, что Киев потерял поддержку со стороны США, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

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