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Царьград

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Взрыв на автозаправке в Дагестане. Введён режим ЧС

Взрыв на автозаправке в Дагестане. Введён режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации вели в районе Дагестана после взрыва на заправке.Вечером 27 сентября на трассе в Карабудахкентском районе Дагестана произошел взрыв на АЗС.

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