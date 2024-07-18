Поджоги машин военных в Одессе отражают настроения значительной части населения Украины @ EPA/ТАСС Tекст: Андрей Резчиков На Украине поднялась новая волна поджогов автомобилей военных.
Одесса становится лидером сопротивления мобилизации в ВСУ
Комментарии
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Vasily Golov
«Мы не хотим воевать» пусть воюют другие.Это есть в Одессе,это есть в России.Жжем машины или бежим за бугор.Одесситы возмущаются ударами по одесским портам.Ругулярно принимают грузы из Болгарии и Румынии.80% беглецов возвратилось в Россию,за новой порцией денег.Простили беглецов.Контратаки ВСУ ежедневно проходят.До последнего украинца- их устраивает.СВО в районе Харькова топчится и буксует. Логистика- снабжение Харькова работает.НАТО шлет похвальные грамоты бойцам ВСУ. Деньги привозит.Стоит солдат ВСУ на харьковском направлении.СВО объясняет,почему не штурмует.
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16 час.
VG
Vasily Golov
На фото кавказское направление бегства.Есть еще казахстанское,прибалтийское и финское.1,1 млн дезертиров убежало ,более 800 тыс возвратилось.Без денег там не жить.Ранее дружба,теперь деньги вместо дружбы.
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16 час.
Юрий Золотарев
Одесса!! Ты умеешь сопротивляться??? А и ХДЕ ж ты была раньше??
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11 час.
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