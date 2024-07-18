Vasily Golov

«Мы не хотим воевать» пусть воюют другие.Это есть в Одессе,это есть в России.Жжем машины или бежим за бугор.Одесситы возмущаются ударами по одесским портам.Ругулярно принимают грузы из Болгарии и Румынии.80% беглецов возвратилось в Россию,за новой порцией денег.Простили беглецов.Контратаки ВСУ ежедневно проходят.До последнего украинца- их устраивает.СВО в районе Харькова топчится и буксует. Логистика- снабжение Харькова работает.НАТО шлет похвальные грамоты бойцам ВСУ. Деньги привозит.Стоит солдат ВСУ на харьковском направлении.СВО объясняет,почему не штурмует.