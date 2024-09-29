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Лапочкин о судействе в матче «Динамо» Махачкала – «Динамо»: «Чебан полностью провалил 1-й тайм. Пенальти и близко не было – хорошо, ВАР быстро вмешался. Момент с Тюкавиным – фол и желтая Константину»

Матч 10-го тура Мир РПЛ завершился победой московской команды со счетом 1:0. Главным арбитром матча был Сергей Чебан.

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