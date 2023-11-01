Большинство опрошенных россиян считают обманом ноябрьскую распродажу

Большинство (76%) опрошенных россиян назвали ноябрьскую распродажу обманом. Каждый десятый считает, что «черная пятница» — это честная акция, когда действительно происходит снижение цен на товары, сообщает ТАСС со ссылкой на Superjob.
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