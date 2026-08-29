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Пятый канал

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‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Сегодня 29 августа. Это день, когда нужно освободиться от того, что давно потеряло ценность. ♈️ Овны Овны, настойчивость пригодится в деле, где раньше приходилось уступать.

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