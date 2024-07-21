Часть киевского шоссе в Калужской области закроют для движения

Это произойдет в 5:00 21 июля. Работы планируют закончить в начале августа, сообщает государственная компания «Автодор»В связи с окончанием ремонта, будет открыта для движения левая сторона моста через реку Истья, на 94-м километре трассы М-3 "Украина".