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Калужские новости

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Часть киевского шоссе в Калужской области закроют для движения

Часть киевского шоссе в Калужской области закроют для движения

Это произойдет в 5:00 21 июля. Работы планируют закончить в начале августа, сообщает государственная компания «Автодор»В связи с окончанием ремонта, будет открыта для движения левая сторона моста через реку Истья, на 94-м километре трассы М-3 "Украина".

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