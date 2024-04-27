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Dreame Technology представила фен Dreame Hair Miracle с контролем температуры

Dreame Technology представила фен Dreame Hair Miracle с контролем температуры

Новая модель фена Dreame Hair Miracle была представлена компанией Dreame Technology. Новый фен обладает уникальным дизайном и набором функций, направленных на профессиональный уход за волосами в домашних условиях.

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