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В Архангельске пройдет фестиваль беременности и материнства

В Архангельске пройдет фестиваль беременности и материнства

В октябре в столице Поморья пройдет фестиваль для молодых и будущих родителейСемейные пары, которые воспитывают детей в возрасте до трех лет, а также те, кто только в ожидании пополнения, приглашаются на фестиваль беременности и материнства.

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