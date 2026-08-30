Депутат Госдумы Михаил Делягин в эфире программы «Итоги дна» прямо ответил на вопрос, который в последнее время звучит все чаще: почему Россия не наносит удар по украинскому руководству? Его объяснение сводится не к военным или моральным соображениям, а к юридической коллизии.