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Мировое обозрение

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«Как можно уничтожать уважаемого партнёра?» — Делягин о том, почему Зеленский до сих пор не признан террористом

«Как можно уничтожать уважаемого партнёра?» — Делягин о том, почему Зеленский до сих пор не признан террористом

Депутат Госдумы Михаил Делягин в эфире программы «Итоги дна» прямо ответил на вопрос, который в последнее время звучит все чаще: почему Россия не наносит удар по украинскому руководству? Его объяснение сводится не к военным или моральным соображениям, а к юридической коллизии.

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