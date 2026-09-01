Brent двинулась к $100 после новых ударов

Нефть продолжила дорожать утром 1 сентября после возобновления прямых столкновений США и Ирана. Марка Brent прибавила около 0,7%, до $91,15 за баррель.
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