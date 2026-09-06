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Иваново

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В Гавриловом Посаде после капитального ремонта открыта Детская музыкальная школа

Новый учебный год юные музыканты и педагоги в Гавриловом Посаде начали в полностью обновленном здании, капитальный ремонт проведен по проекту «Комплексное развитие сельских территорий».

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