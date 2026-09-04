Председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко констатировал, что жители Финляндии постепенно начинают осознавать вред военной поддержки Украины.
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