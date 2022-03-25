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Руслан Полянский поднял флаг радио «Русский хит» на Эльбрусе

Руслан Полянский поднял флаг радио «Русский хит» на Эльбрусе

В год 5-летия радиостанции ведущий побывал на самой высокой горной вершине России и Европы. Ведущий радио «Русский Хит» Руслан Полянский предоставлено Пресс-службойРуслан Полянский – ведущий вечернего шоу «Один на всех» на радио «Русский Хит».

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